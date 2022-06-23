Елена Малышева объяснила возможные причины смерти Юрия Шатунова, который скончался в возрасте 48 лет от инфаркта. Теледоктор рассказала, как можно было предотвратить трагедию.
Ведущая шоу "Жить здорово!" выразила соболезнования родным и близким солиста "Ласкового мая".
Телеведущая призналась, что не может избавиться от "абсолютно врачебного взгляда" на данную трагедию. Она рассказала, почему инфаркт миокарда может возникнуть у молодых мужчин.
"Чаще всего причина — высокий уровень холестерина… Высокий холестерин не имеет никаких симптомов. Он выявляется случайно в анализе крови. Следствие высокого холестерина — инфаркт или инсульт. Всегда внезапно. Среди полного здоровья", — написала Елена Васильевна.
Избежать трагедии, по мнению Малышевой, можно было, сдав анализы крови. Уровень холестерина можно снизить медикаментозно. Главное — вовремя диагностировать проблему.
Малышева посоветовала родным Шатунова проверить холестерин у его детей, так как нарушения часто передаются по наследству.
Ранее стало известно, что солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов 20 июня выступил с концертом в Подмосковье. Со сцены певец произнёс слова, которые оказались пророческими.
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