Мясников: таблетки от аритмии могут навредить сердцу

Телеведущий Александр Мясников предупредил, что препараты от аритмии могут вызвать прямо противоположный эффект и оказаться опасными для работы сердца.

Мясников подчеркнул, что грамотные медики в нетяжёлых случаях аритмии стараются не прибегать к медикаментозному лечению.

"Неправильная дозировка очень опасна. Чаще всего, когда врач видит, что аритмия доставляет человеку лишь некоторые неудобства, он старается не давать лекарства. Это попытка удержать нормальный синусовый ритм. Употребление медикаментов в таких случаях может нанести еще больший вред сердцу", — сказал Мясников на канале "Россия 1".

Ранее кардиолог Анна Кореневич предупредила, что попытки держать стресс в себе вредят организму, а накопившиеся "обиды" и расстройства могут со временем привести к развитию хронических заболеваний, в том числе сердечных.