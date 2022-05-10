Daily Express: боеготовность армии США снижается из-за эпидемии ожирения

Готовность американских военных участвовать в боевых действиях снижается из-за набирающей обороты эпидемии ожирения. По этой причине в ряды вооружённых сил США поступает всё меньшее количество новобранцев.

Издание Daily Express, ссылающееся на исследования учёных, напомнило о нормах веса для американских военнослужащих, которые зависят от пола, роста и возрастной категории. Например, вес желающего вступить в ряды ВС США молодого человека в возрасте от 17 до 20 лет, ростом около полутора метров, не должен превышать 63 кг. Для девушек такого же возраста показатель меньше — они должны весить не более 54 кг.

По словам доктора-диетолога из Медколледжа Университета Кентукки Сары Полис, количество страдающих ожирением новобранцев продолжает расти, невзирая на предпринимаемые правительством и Пентагоном меры.

"Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, ограничивая количество доступных новобранцев и уменьшая количество кандидатов на повторный призыв", — рассказала доктор.

Факторами, провоцирующими ожирение американских военных, стали растущие порции и увеличивающаяся калорийность еды в США. Отмечается, что количество "толстяков" в армии Соединённых Штатов, начиная с 60-х годов, выросло в два раза среди мужчин, и в три раза — среди женщин.