Минздрав РФ сообщил на официальном сайте ведомства о том, какие виды медпомощи "остались" бесплатными для россиян.
В частности, граждане нашей страны должны бесплатно получать первичную медико-санитарную помощь (ее оказывают фельдшеры, терапевты, специалисты). Кроме того, простой россиянин по ОМС может рассчитывать на "специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях" - включая профилактику, диагностику и лечение заболеваний.
Еще всем гражданам по закону должна оказываться и высокотехнологичная медицинская помощь (с применением дорогих и новых методов лечения). Не могут отказать россиянам врачи (или требовать денег) за скорую медицинскую помощь при травмах, несчастных случаях и "других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства".
В опубликованном ведомством списке также сообщается, что россияне "имеют право на бесплатную медицинскую реабилитацию, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), химиотерапию злокачественных заболеваний и профилактические мероприятия". Входит в состав бесплатных услуг и диспансеризация.
"Должна бесплатно проводиться дородовая диагностика нарушений у ребенка, скрининг до пяти наследственных заболеваний и аудиологический скрининг у новорожденных",- считает Минздрав.
Напомним, что в недавно появившемся докладе о доступности медпомощи в России говорилось - примерно четверть врачей в 2018 году "сталкивалась с неформальными распоряжениями руководства государственных поликлиник предлагать пациентам платные медицинские услуги". При этом в провинции и удаленных от Москвы регионах, как заметили эксперты, этот процент был куда выше.
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