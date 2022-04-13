Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал о сроках новой волны коронавируса в России и заразности нового штамма омикрон ХЕ.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что в конце мая — начале июня страну захлестнёт новая волна коронавируса. При этом врачи и вирусологи называли другую дату: конец апреля — начало мая.
Чепурнов тоже считал, что новая волна придёт в апреле, однако стелс-омикрон не затронул Россию в отличие от своего предшественника — омикрон-штамма.
"Возможно, повлияло резкое ограничение контактов — если это так, то волна ещё может появиться. Либо у нас высокое количество людей с иммунитетом, что маловероятно", — предположил инфекционист в беседе с Общественной Службой Новостей.
На днях в Японии врачи нашли у 30-летней женщины новый вид омикрон-штамма ХЕ, который Всемирная организация здравоохранения назвала самым заразным за всю историю пандемии. По словам Чепурнова, пока усовершенственный COVID-19 не вызвал всплеск заболеваемости.
"Пока не вижу подтверждения, что омикрон ХЕ, как более заразная версия, вызвал дополнительную волну", — отметил собеседник издания.
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