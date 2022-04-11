В Японии врачи нашли у 30-летней женщины новый вид омикрон-штамма ХЕ, который Всемирная организация здравоохранения назвала самым заразным за всю историю пандемии.
По данным телеканал NHK, женщина прибыла в Японию из США. Благодаря генетическому анализу удалось установить точный диагноз, вплоть до вида штамма коронавируса.
На сегодняшний день врачи выделили три линии, которые образовались после слияния мутаций разных штаммов COVID-19 — XD, XF и XE. Первые два стали результатом соединения вариантов "дельта" и сублинии "омикрона" BA.1. Что касается линии XE, то она получилась из-за соединения вариантов "омикрона" BA.1 и BA.2.
В пятницу, 8 апреля в Китае коронавирус был диагностирован у 25 тысяч человек, что стало рекордным показателем с начала пандемии в КНР. Резкий всплеск заболеваемости объясняется новой разновидностью штамма "омикрон" — ВА1.1.
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