Врач Елена Соломатина рассказала о пользе острой еды. По словам специалиста, специи могут "закалить" организм человека.

"Это как закаливание. Потихоньку слизистая начинает выделять вещества, которые укрепляют её даже перед извечными врагами, которые только сидят и ждут как бы там размножиться, в частности Helicobacter pylori", — объяснила эксперт, слова которой цитирует Москва 24 .

По данным диетолога, острые специи в небольшом количестве могут снизить вероятность возникновения таких болезней, как:

Вместе с этим врач отметила, что подобная пища позволяет продуктам лучше перевариваться из-за хорошей работы кровообращения. Также Соломатина указала на повышение настроения после употребления таких продуктов. Она связала этот эффект с выделением внутренних опиатов на фоне стресса. Однако специалист напомнила, что ребёнку и человеку с проблемами функционирования желудка и кишечника не стоит есть жгучие специи.

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