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Автор Евгения Васильева

Диетолог: острые специи могут уберечь от инфаркта и инсульта

Здоровье

Врач Елена Соломатина рассказала о пользе острой еды. По словам специалиста, специи могут "закалить" организм человека.

Диетолог: острые специи могут уберечь от инфаркта и инсульта

"Это как закаливание. Потихоньку слизистая начинает выделять вещества, которые укрепляют её даже перед извечными врагами, которые только сидят и ждут как бы там размножиться, в частности Helicobacter pylori", — объяснила эксперт, слова которой цитирует Москва 24.

По данным диетолога, острые специи в небольшом количестве могут снизить вероятность возникновения таких болезней, как:

  • инсульт,
  • инфаркт,
  • атеросклероз.

Вместе с этим врач отметила, что подобная пища позволяет продуктам лучше перевариваться из-за хорошей работы кровообращения. Также Соломатина указала на повышение настроения после употребления таких продуктов. Она связала этот эффект с выделением внутренних опиатов на фоне стресса. Однако специалист напомнила, что ребёнку и человеку с проблемами функционирования желудка и кишечника не стоит есть жгучие специи.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы инсульт елена соломатина правильное питание
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