ТОП самых полезных специй

Сегодня специи настолько тесно вошли в нашу жизнь, что представить рацион обычного россиянина без них довольно проблематично.

Кажется, они были всегда. Но это не совсем так.

Много лет назад специи могли позволить себе лишь люди с большим достатком, да и то, выбор всех этих приправ был довольно ограничен.

Самой ценной в древнем мире считалась соль. Ее ценили на вес золота, что не раз служило причиной кровопролитий.

"Ни один человек не умер от отсутствия специй, однако в борьбе за них полегли многие", — эта фраза знаменитого американского писателя Билла Брайсона прекрасно характеризует период того времени, когда специи были роскошью.

Впрочем, сегодня главное уже даже не то, какой вкус придают те или иные приправы блюду (все это сугубо на любителя), а их польза.

Специи, в свое время, использовали древние лекари для лечения целого ряда недугов. Современные доктора также настаивают на чудесной силе даров природы, щепотка которых может положительно повилять на организм и даже помочь выздоровлению.

Острый и еще острее

Черный перец

Его именуют "королем специй" из-за популярности и повсеместного использования. Но кроме интересных вкусовых ноток, черный перец обладает многими полезными свойствами.

Он стимулирует пищеварение, оказывая благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт.

Известно его положительное влияние и на кровообращение, в том числе предотвращение образования тромбов.

А еще он улучшает метаболизм и способен выводить токсины.

Паприка

Еще один незаменимый помощник желудку и кишечнику — паприка.

Ее используют при вздутии, метеоризме.

Для мужчин паприка станет лайт-версией природной виагры, а также защитит от тромбов, благодаря возможности разжижать кровь.

Имбирь

Особенно много о нем говорят в последнее время, так как научно доказана его помощь при различных вирусах.

Кроме того, корень этого растения обладает целым оздоровительным букетом: он действует как спазмалитик, бактерицидное и противовоспалительное средство.

Очень полезен и для профилактики женских заболеваний и даже может помочь в борьбе с бесплодием.

Чеснок

Еще один лидер в борьбе с простудными и вирусными заболеваниями, который давно в народе называется не иначе как "природный антибиотик".

Кроме этого, чеснок понижает уровень глюкозы, разжижает кровь и даже стоит на страже всего организма, уничтожая опухолевые клетки.

Для тех, кто любит помягче

Мускатный орех

Считается "мужским" продуктом, благодаря своей способности помогать справляться со слишком быстрой эякуляцией и даже импотенцией.

Также хорошо себя зарекомендовал для профилактики болезней пищеварительной системы. Помогает и при проблемах сердца и сосудов.

Куркума

Пришла к нам из индийской кухни. И там, и уже у нас, занимает почетное место не только по своим вкусовым качествам, но и по количеству полезных свойств.

Отлично борется с отеками, выводя лишнюю воду из организма. Стимулируя метаболизм, помогает снизить вес.

Очень полезна для крови: понижает холестерин, способствует снижению давления, а также разжижает кровь.

Является отличным желчегонным средством, что также благотворно влияет на печень.

Ряд ученых утверждает, что куркума активно противостоит раковым клеткам, а в народной медицине ее используют как отличное противопаразитарное средство.

Лавровый лист

Прекрасное средство для снятия воспалений.

Незаменим для предупреждения процессов брожения и гниения в кишечнике.

Аромат листьев способствует успокоению нервов.

Фото: mosoah.com