ТОП самых полезных специй

Сегодня специи настолько тесно вошли в нашу жизнь, что представить рацион обычного россиянина без них довольно проблематично.
Много лет назад специи могли позволить себе лишь люди с большим достатком, да и то, выбор всех этих приправ был довольно ограничен.
Самой ценной в древнем мире считалась соль. Ее ценили на вес золота, что не раз служило причиной кровопролитий.
"Ни один человек не умер от отсутствия специй, однако в борьбе за них полегли многие", — эта фраза знаменитого американского писателя Билла Брайсона прекрасно характеризует период того времени, когда специи были роскошью.
Впрочем, сегодня главное уже даже не то, какой вкус придают те или иные приправы блюду (все это сугубо на любителя), а их польза.
Специи, в свое время, использовали древние лекари для лечения целого ряда недугов. Современные доктора также настаивают на чудесной силе даров природы, щепотка которых может положительно повилять на организм и даже помочь выздоровлению.
Его именуют "королем специй" из-за популярности и повсеместного использования. Но кроме интересных вкусовых ноток, черный перец обладает многими полезными свойствами.
Еще один незаменимый помощник желудку и кишечнику — паприка.
Пришла к нам из индийской кухни. И там, и уже у нас, занимает почетное место не только по своим вкусовым качествам, но и по количеству полезных свойств.
Ряд ученых утверждает, что куркума активно противостоит раковым клеткам, а в народной медицине ее используют как отличное противопаразитарное средство.
Фото: mosoah.com
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.