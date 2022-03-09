Иммунолог оценил вероятность уменьшения мозга после коронавируса

Объём мозга действительно может уменьшаться у переболевших коронавирусом. Однако есть надежда, что дегенеративные процессы происходят далеко не у всех. Такое мнение высказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Специалист в беседе с Москвой 24 прокомментировал вывод британских учёных о том, что у людей, перенёсших COVID-19, уменьшается объём мозга. Крючков допустил, что такие процессы вполне возможны, но в основном у тех, кто сильнее всего пострадал от коронавируса.

По его словам, также после коронавируса может наблюдаться нарушение микроциркуляции в мозге на фоне повышенной свёртываемости крови. При этом могут происходить микротромбозы, способные вызвать инсульты и ишемические поражения головного мозга хронического плана.

Другой неприятный эффект, который бывает у небольшого процента людей, это воспалительные процессы в мозге, объяснил доктор. Помочь справиться с данной проблемой, вероятно, могут антикоагулянты и общая противовоспалительная терапия, однако пока нет точного понимания, насколько это так, заключил иммунолог.

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