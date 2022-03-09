Вирусолог объяснил, когда могут снять все коронавирусные ограничения

Все коронавирусные ограничения в России могут быть сняты в течение месяца, так как для этого уже есть полные основания. Такое мнение высказал вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков.

Специалист заметил в беседе с URA.RU, что конкретный срок назвать пока невозможно. Однако, судя по заявлениям столичного градоначальника Сергея Собянина, который говорил о скорой отмене всего, ограничения могут быть сняты в любой момент, считает учёный.

Он добавил, что это вряд ли произойдёт прямо сейчас, но через неделю-две вполне возможно, поскольку для отмены коронавирусных мер уже есть все основания.

По словам профессора вирусологии, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, вакцинацию, несмотря на снижение заболеваемости, важно продолжать. Учёный отметил, что в день всё равно достаточно много людей умирает, а заболеваемость продолжает оставаться на высоком уровне.

Отказываться прямо сейчас от ношения масок и вакцинации было бы неправильно, заключил профессор.

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