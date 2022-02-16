Вирусолог рассказала о вреде озонаторов при борьебе COVID-19

Микробиолог Анча Баранова признала, что озонаторы эффективно убивают коронавирус, однако у такого метода есть серьёзные побочные эффекты.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона ответила на вопрос подписчика о лечении коронавирусной инфекции с помощью озонаторов, обеззараживающих воздух (устройство для получения озона (O3). Озон является аллотропной модификацией кислорода, содержащей в молекуле три атома кислорода)

"Озон убивает коронавирус лучше, чем ультрафиолет, но он наши клетки довольно сильно убивает, поэтому если вы озоном дышите, то у вас постоянно повреждается эпителий в носу, в горле, в лёгких и так далее. Если совсем долго упорстовавать в этом упражнении, то у вас будет ускоренное старение лёгких. Оно вам надо?" — сказала профессор в своём Instagram-аккаунте.

Вирусолог предположила, что, возможно, автор вопрос перепутал и имел ввиду не озонаторы, а ионизаторы.

"Ионизаторы окей, а озонаторы хуже", — выразила своё мнение учёный.

Подписчики поддержали Баранову.

"В инструкции к озонатору написано, нельзя находиться в помещении, где работает озонатор. Нужно включать его, открывать окно и выходить из комнаты. Люди вообще не читают инструкции? А как можно перепутать ионизатор и озонатор? Просто нет слов", — писали фолловеры под постом микробиолога.

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