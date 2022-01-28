Песков заявил о большом числе случаев COVID-19 в администрации президента

В администрации президента РФ выявлено большое количество случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Народу болеет много, подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию… Взрывная заразность этого "омикрона" себя демонстрирует во весь рост", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков сообщил, что в Кремле принимают все необходимые меры, чтобы предотвратить новые случаи заражения, однако это удаётся не всегда.

Согласно данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, в стране зарегистрировали уже 11 502 657 случаев COVID-19, в том числе 98 040 — за последние сутки, что стало максимальным показателем за пандемию.

Сообщается, что в 74 регионах РФ выявлены случаи заражения омикрон-штаммом. По словам Пескова, цифры заболеваемости новым вариантом COVID-19 в стране пока ниже зарубежных. Представитель Кремля высказался против избыточных ограничений в связи с распространением "омикрона".

"Мировой опыт показывает, что в плане "омикрона" какие-то избыточные ограничения не имеют смысла", — заявил Песков.

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