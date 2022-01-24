Случаи заражения "омикроном" выявили в 64 регионах РФ

Случаи заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции подтверждены уже в 64 российских регионах.

"Штамм коронавируса "омикрон" зафиксирован в 64 регионах страны", — сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

В сообщении отмечается, что пока около 52% новых случаев заражения COVID-19 в стране вызвано дельта-штаммом. На долю "омикрона" и других вариантов коронавируса приходится более 48% случав заболевания.

За последние сутки в РФ выявили 65 109 заразившихся COVID-19. Госпитализировали 5 970 заболевших. Зафиксировано 655 летальных исхода коронавируса.

С начала пандемии в стране зарегистрировали уже 11 173 300 случаев COVID-19. Более 10 млн заразившихся выздоровели, 326 112 скончались.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванный омикрон-штаммом, может достигнуть пика в середине февраля.

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