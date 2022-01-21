Омикрон-штамм COVID-19 выявили уже в 57 регионах РФ

Случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19 подтверждены уже в 57 регионах РФ.

Как сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, на долю "омикрона" приходится уже 47,7% выявленных случаев COVID-19 в стране. Дельта-штамм выявили у 52,3% заболевших.

Ранее вирусолог Александр Лукашев предупредил, что в ближайшие две недели большая часть жителей РФ может заразиться "омикроном". Инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал на середину февраля пик заболеваемости COVID-19, вызванной распространением его нового штамма. По мнению Лукашева, после этого можно ожидать быстрого спада количества заражений.

За последние сутки в стране зафиксировали 49 513 случаев заражения коронавирусом - это максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии РФ выявили уже 10 987 774 заразившихся COVID-19. Свыше 9,9 млн из них выздоровели, 324 752 скончались.

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