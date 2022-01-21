Песков рассказал о здоровье Путина после встречи с перенёсшим COVID-19 Лукашенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как себя чувствует президент РФ Владимир Путин после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, переболевшим COVID-19, и на фоне распространения "омикрона".

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин не болеет коронавирусом. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации он работает в "комбинированном режиме". В расписании президента, подчеркнул Песков, есть как очные мероприятия, так и дистанционные конференции, передаёт РИА Новости.

"Тьфу-тьфу-тьфу, Путин прекрасно себя чувствует, находится в рабочем настроении, работает", — сказал государственный деятель.

Также он добавил, что президент соблюдает все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.

Ранее стало известно, что глава Белоруссии Лукашенко снова перенёс коронавирусную инфекцию. По информации издания "БелТА", на этот раз у него выявили омикрон-штамм. Как отмечал Лукашенко, новая разновидность COVID-19 — "совершенно другой вирус, который не даёт пневмонии".

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