Собянин спрогнозировал "несколько сложных недель" из-за COVID-19 в столице

Жителей Москвы ждёт "несколько сложных недель" в связи с распространением в городе омикрон-штамма коронавирусной инфекции, считает мэр столицы Сергей Собянин.

"Нам предстоит пережить несколько сложных недель. Но мы справились с предыдущими волнами пандемии. Уверен, справимся и с "омикроном", — написал глава администрации в своём блоге.

Собянин отметил высокую заразность нового варианта COVID-19. По словам мэра, за предыдущую неделю количество заражений коронавирусом в столице увеличилось вдвое — с 2800 до 5700 в сутки. На 18 января этот показатель превысил 8000 случаев.

Вместе с тем, количество госпитализируемых в Москве, по данным Собянина, пока невелико.

"Если летом-осенью 2021 г. при 5 тысячах положительных тестов в Москве госпитализировали примерно 1500 человек, то сейчас — 750-800 человек в день", — уточнил мэр.

Он заявил, что на случай ухудшения ситуации в столице сохраняется "горячий резерв" свободных коек для больных COVID-19.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о подтверждении 1682 случаев заражения омикрон-штаммом в стране. По словам чиновницы, заболевших выявили в 42 регионах РФ.

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