Инфекционист Малышев рассказал, кому нужно отказаться от крещенских купаний

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал, кому нужно воздержаться от крещенских купаний и можно ли в очереди к проруби подхватить COVID-19.

По словам специалиста, шанс заразиться коронавирусом на крещенских купаниях очень маленький. Однако он всё же порекомендовал соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и дистанцию в очереди и в палатке для переодевания.

Как отметил профессор, отказаться от ныряния в прорубь следует после употребления спиртных напитков, передаёт РИА Новости.

Кроме того, он назвал заболевания, при которых лучше не ходить на купания.

"Людям у которых есть серьёзные хронические заболевания, например, сердечно-сосудистой системы, во время обострения хронических заболеваний, острых инфекций, с температурой — не нужно участвовать в крещенских купаниях", — пояснил Малышев.

Инфекционист посоветовал сразу после процедуры обтереться, а после погреться в тёплом помещении.

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