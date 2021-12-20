Медики из ЮАР назвали симптом "омикрона", который проявляется ночью

Врачи из Южно-Африканской республики рассказали о симптоме омикрон-штамма COVID-19, который проявляется у пациентов исключительно ночью.

По их словам, заражённые стали часто жаловаться на ночную потливость. Она возникает даже в том случае, если человек спит в прохладной комнате, передаёт Daily Star.

Как отметила председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзи, в отличие от предыдущих вариантов коронавируса "омикрон" не приводит к потере вкуса и запаха, однако пациенты часто испытывают сильную усталость, боль в мышцах, першение в горле.

"Многие из них жалуются на потливость по ночам. Так сильно потеют, что ночная одежда и белью промокают насквозь", — сообщила врач.

Она убеждена: этот признак необходимо отнести к основным симптомам новой разновидности COVID-19. Доктор также добавила, что сейчас заражение "омикроном" у большинства больных в ЮАР протекает в лёгкой форме.

Ранее британские врачи также информировали, что их пациенты жалуются на обильное потоотделение, когда ночью приходится переодеваться. Таким оразом, медики из ЮАР подтвердили этот симптом.

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