Главный инфекционист США: страну ждут сложные недели из-за "омикрона"

Главный инфекционист США Энтони Фаучи сказал, что в стране может произойти сильный подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией из-за штамма "омикрон".

"К сожалению, я думаю, это произойдёт. Мы увидим значительную нагрузку на больничную систему в ряде регионов страны, особенно в тех областях, где низкие показатели вакцинации", — заявил он в интервью CNN.

Также специалист отметил, что это будут сложные несколько недель, а, может, и два месяца.

Ранее Фаучи сказал, что опасный омикрон-штамм в ближайшее время атакует американцев. Ожидается большое количество заболевших, новая разновидность коронавируса займёт в стране доминирующую позицию.

Так, он серьёзно переживает за жизнь граждан, которые ещё не прошли вакцинацию против коронавируса. Фаучи пояснил, что они находятся в опасности, ведь этот штамм крайне заразен.

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