Исаев: заболевших "омикроном" в России может быть больше, чем известно

По словам основателя и генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева, оценить насколько быстро распространяется новый штамм коронавируса "омикрон" в России сложно. Ввиду этого, количество заболевших может быть значительно выше, чем известно врачам.

По словам Исаева, из 10 прилетевших из ЮАР туристов ПЦР-тесты показали положительный результат у двоих граждан. Однако выявление "омикрона" процесс трудоёмкий, и, возможно, "носителей" нового штамма больше.

"Я вполне допускаю, что все 10 больны "омикроном", поскольку по статистике из Африки мы видим, что новый штамм повсеместно вытесняет "дельту". Учитывая, что Россия на одном из последних мест в мире по соотношению между взятыми ПЦР-тестами и сиквенсами, думаю, мы можем говорить, что пациентов с "омикроном" в России больше, чем нам известно", — пояснил эксперт в беседе с ТАСС.

Исаев подчеркнул, что прогнозировать вспышку "омикрона" в России рано, однако, стоит обратить внимание на темпы заболеваемости в ЮАР и Великобритании.

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