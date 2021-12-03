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Биолог Баранова: не нужно откладывать беременность на "после пандемии"

Здоровье

Беременность не нужно откладывать из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, специалист РАН Анча Баранова.

Биолог Баранова: не нужно откладывать беременность на "после пандемии"

По её словам, сегодня многие женщины отказываются от планирования беременности, опасаясь негативного влияния COVID-19 на здоровье ребёнка. Однако она отметила, что никто не может точно спрогнозировать, когда закончится пандемия.

Чтобы в этот период не снизилась рождаемость, Баранова рекомендует предоставлять декретный отпуск сразу с момента наступления беременности, передаёт РИА Новости.

"Пережидать пандемию, чтобы рожать, не стоит. Нужно создавать условия, чтобы женщины могли родить, не боясь заразиться во время беременности", — сказала биолог.

Она также напомнила: если постоянно откладывать беременность, впоследствии можно столкнуться с серьёзными проблемами, например, неспособностью родить естественным путём.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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