Российские учёные создали лекарство от тревожности после коронавируса. Этот симптом – один из самых распространенных у переболевших.
Лекарство «Авиандр» разработал Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы «Авинейро».
Как рассказали в пресс-службе компании РИА Новости , новый препарат сейчас проходит тестирование и уже показал свою эффективность и безопасность.
Эксперты отмечают, что тревожное расстройство после перенесённой болезни характеризуется сильным и постоянным беспокойством о повседневных вещах.
Медицинский директор проекта Елена Якубова заявила, что после терапии, которая занимает 8 недель, балл по шкале тревоги снижается более чем в вдвое.
По её словам, лекарство обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты.
Как рассказал лидер рабочей группы «Нейронет» Андрей Иващенко, после третей фазы испытаний Минздрав может принять решение об ускоренной регистрации препарата.
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