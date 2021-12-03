Российские учёные создали лекарство от тревожности после COVID-19

Российские учёные создали лекарство от тревожности после коронавируса. Этот симптом – один из самых распространенных у переболевших.

Лекарство «Авиандр» разработал Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы «Авинейро».

Как рассказали в пресс-службе компании РИА Новости , новый препарат сейчас проходит тестирование и уже показал свою эффективность и безопасность.

Эксперты отмечают, что тревожное расстройство после перенесённой болезни характеризуется сильным и постоянным беспокойством о повседневных вещах.

Медицинский директор проекта Елена Якубова заявила, что после терапии, которая занимает 8 недель, балл по шкале тревоги снижается более чем в вдвое.

По её словам, лекарство обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты.

Как рассказал лидер рабочей группы «Нейронет» Андрей Иващенко, после третей фазы испытаний Минздрав может принять решение об ускоренной регистрации препарата.

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