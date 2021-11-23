В Москве создали группу радиотерапевтов для лечения онкобольных детей

В Москве создали группу из девяти ведущих специалистов в области детской лучевой терапии. В её состав вошли врачи, работающие в крупнейших медицинских центрах РФ, сообщает издание "Вести Подмосковья".

Рабочая группа появилась по инициативе Московского общества радиотерапевтов. Медики будут заниматься совместной научной и исследовательской работой, разрабатывать единые стандарты лечения онкологических заболеваний и методы их диагностики. Вскоре они также начнут принимать детей со всей страны и подбирать для них лучшие варианты терапии.

Главная цель специалистов поднять качество оказания радиотерапевтической помощи в РФ на качественно новый уровень.

Рабочую группу планировали создать уже давно, ведь в области терапии детских онкологических заболеваний есть множество недоработок. Предполагается, что врачи, объединив усилия, смогут добиться впечатляющих результатов в борьбе с раком.

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