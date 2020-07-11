Названы три основных признака ранней стадии рака у детей

У детей онкология проявляется не так, как у взрослых людей. Если вовремя заметить признаки рака, то шансы ребенка на выживание существенно увеличиваются.

Об этом рассказал детский хирург-онколог Тимур Шароев, который призвал сразу обращаться к специалистам, если в поведении ребенка наблюдаются странности.