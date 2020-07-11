У детей онкология проявляется не так, как у взрослых людей. Если вовремя заметить признаки рака, то шансы ребенка на выживание существенно увеличиваются.
Об этом рассказал детский хирург-онколог Тимур Шароев, который призвал сразу обращаться к специалистам, если в поведении ребенка наблюдаются странности.
"Об онкологии прежде всего может говорить резкая смена модели поведения. Например, ребёнок перестал быть активным, играть со сверстниками, он вял, пассивен, рассеян, сонлив. Перемена в поведении — тревожный признак, именуемый гиподинамией, которая может перейти в адинамию", — пояснил врач.
В поселке Смоленский нашли убийцу замдиректора школы.