EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Друг о том, как жила Хлебникова до инцидента с пожаром: "Постоянная депрессия"
Политолог объяснил невозможность "пророссийских" шагов для Зеленского
Система QR-кодов останется в транспорте навсегда?
Минобороны Украины: скопление войск РФ у границы достигнет пика в конце января
В России могут зарегистрировать вакцину от коронавируса AstraZeneca
В Московском патриархате разделились мнения из-за введения QR-кодов
В Госдуме идею США не признавать Путина президентом связали с русофобией
Юрист: россияне могут подделывать документы об уровне антител ради QR-кодов
Совфед продлил на 2022 год отдельные полномочия регионов из-за COVID-19

Малышева объяснила, есть ли у аллергиков отвод от прививки от COVID-19

Здоровье

Теледоктор Елена Малышева рассказала, кому противопоказана вакцинация от коронавируса.

Малышева объяснила, есть ли у аллергиков отвод от прививки от COVID-19

Ведущая программы "Жить здорово!" ответила на вопрос, могут ли люди с аллергией рассчитывать на медицинский отвод от вакцинации. Елена Малышева призналась, что сама страдает аллергией. Тем не менее, она вакцинировалась.

"Когда вакцина появилась, у меня были противопоказания для вакцинации. Это было связано с тем, что у меня многократно был отёк Квинке", — пишет медик в своём Instagram-аккаунте

Телеведущая дала совет подписчикам "как аллергик — аллергикам". Врач отметила, что изначально вакцина "Спутник V" была противопоказана людям с наличием в анамнезе отёка Квинке или анафилактического шока.

"Когда прошло время и мы оценили работу вакцины, это противопоказание отменили. Так как подобных реакций практически не фиксируют при введении вакцины", — объяснила Малышева.

Теледоктор отмечает, что сегодня какая-либо аллергия не является противопоказанием к прививке от коронавируса. Отменить введение второго компонента вакцины могут, если у человека случился анафилактический шок или отёк Квинке как реакция на первую дозу вакцины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Медотвод от вакцинации как получить законно
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
В России могут зарегистрировать вакцину от коронавируса AstraZeneca
В Московском патриархате разделились мнения из-за введения QR-кодов
В Госдуме идею США не признавать Путина президентом связали с русофобией
Юрист: россияне могут подделывать документы об уровне антител ради QR-кодов
Совфед продлил на 2022 год отдельные полномочия регионов из-за COVID-19
Вески, Павловец и Марсо раскрыли свои секреты красоты
Анне Вески рассказала, на каких языках говорят в Эстонии
В России обновился суточный максимум смертей от COVID-19
В Москве первую дозу вакцины от COVID-19 получили 400 детей
Рашкин готов выплатить компенсацию за убитого лося
Популярное
Бывший СССР
Назревают санкции России против Казахстана. За что?

России необходимо жёстко отреагировать на строительство в Казахстане ещё одной биолаборатории США "уханьского уровня", вплоть до исключения из ОДКБ.

Назревают санкции России против Казахстана. За что?
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Происшествия
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Здоровье
Малышева о прорыве в тестировании на COVID-19: "Результат через 5 минут"
Здоровье
Учёные мира выяснили, насколько надёжно маска защищает от COVID-19
Ирина Шлионская Имитаторы смерти: советские некрореалисты не были диссидентами Ирина Шлионская Андрей Мартынюк На украинском базар-вокзале — кто в лес, кто по дрова Андрей Мартынюк Любовь Степушова Путин дал рецепт, как заставить Запад уважать Россию Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Шоу-бизнес
Садальский показал красивую и весёлую Заворотнюк
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Мир. Новости мира
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников