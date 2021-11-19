Малышева объяснила, есть ли у аллергиков отвод от прививки от COVID-19

Теледоктор Елена Малышева рассказала, кому противопоказана вакцинация от коронавируса.

Ведущая программы "Жить здорово!" ответила на вопрос, могут ли люди с аллергией рассчитывать на медицинский отвод от вакцинации. Елена Малышева призналась, что сама страдает аллергией. Тем не менее, она вакцинировалась.

"Когда вакцина появилась, у меня были противопоказания для вакцинации. Это было связано с тем, что у меня многократно был отёк Квинке", — пишет медик в своём Instagram-аккаунте

Телеведущая дала совет подписчикам "как аллергик — аллергикам". Врач отметила, что изначально вакцина "Спутник V" была противопоказана людям с наличием в анамнезе отёка Квинке или анафилактического шока.

"Когда прошло время и мы оценили работу вакцины, это противопоказание отменили. Так как подобных реакций практически не фиксируют при введении вакцины", — объяснила Малышева.

Теледоктор отмечает, что сегодня какая-либо аллергия не является противопоказанием к прививке от коронавируса. Отменить введение второго компонента вакцины могут, если у человека случился анафилактический шок или отёк Квинке как реакция на первую дозу вакцины.

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