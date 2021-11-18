Елена Малышева рассказала о новых аптечных тестах на коронавирус, которые позволяют в домашних условиях диагностировать COVID-19.
Елена Малышева разместила в своём Instagram-аккаунте видео. На кадрах теледоктор проводит тестирование на коронавирус с помощью современного ноу-хау.
"Дорогие друзья! Прорыв в тестировании на коронавирус! Теперь на коронавирус можно наплевать в буквальном смысле слова!" — заявила телеведущая.
Обрадовала медика то, что в аптеках появились новые экспресс-тесты, определяющие COVID-19 по слюне.
"Для анализа нужен 1 мл вашей слюны. И результат будет известен уже через 5 минут! Это домашние тесты, и вы можете сами делать их дома", — отметила Малышева.
Звезда ТВ написала название чудо-теста: SARS-CoV-2 Rapid Antigen SALIVA @avivir.ru.
Елена Васильевна считает, что новая система тестирования приятнее той, которая проводится с помощью мазка из носоглотки.
Теледоктор предупреждает, что перед тестированием нужно отказаться от приема пищи на десять минут.
Новые тесты можно приобрести уже сейчас в некоторых аптеках Москвы.
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