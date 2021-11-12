Чтобы получить QR-код при наличии антител нужно определить их уровень - Куринный

В России пока не пришли к единому мнению о том, как выдавать QR-коды тем, у кого есть антитела.

Как сообщил депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный, в этом вопросе есть один спорный момент.

По его словам, нужно ввести в требования и документы тех, кто переболел или поставил прививку еще одну строку - тех, у кого есть антитела. Но нужно определить, какой их уровень должен быть в организме человека.

«С этой инициативой обратилась масса людей, но никакого специального реестра создавать не надо. Сегодня существует реестр больных ковидом, нужно просто туда добавить дополнительное поле и учитывать не только тех, кто переболел и вакцинировался, но и тех, кто имеет достаточное количество антител», — рассказал депутат «360».

По словам Куринного, пока что допустимый диапазон от 300 до 500.

«Когда этот консенсус будет достигнут, то, возможно, и будет правильным ввести третью группу — тех, кто имеет достаточный иммунитет, чтобы получить QR-код», — объяснил он.

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