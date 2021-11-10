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Дети какого возраста наиболее подвержены постковидному синдрому, рассказала врач

Здоровье

Чаще всего постковидный синдром проявляется у малышей до года или деток, имеющих неинфекционные хронические заболевания. Об этом изданию "Газета.Ru" рассказала врач общей практики, специалист телемедицинской службы онлайн-сервиса "Врач рядом" Екатерина Серебренникова:

Дети какого возраста наиболее подвержены постковидному синдрому, рассказала врач

"Осложнения от COVID-19 тесно связаны с наличием хронических неинфекционных заболеваний. Дети, у которых они есть, больше подвержены риску постковидного синдрома и осложнениям после перенесённой коронавирусной инфекции".

По словам врача, самые тяжёлые последствия от коронавируса наблюдаются у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, болезнями дыхательной системы, ожирением, нарушениями иммунитета.

Врач добавила, что особенно внимательными нужно быть родителям самых маленьких детей:

"Могу также сказать, что при любых вирусных заболеваниях самой высокой группой риска являются дети первых лет жизни, особенно дети до года".

Эксперт напомнила, что определить, если ли у ребёнка постковидный синдром, может только врач. Она призвала родителей не заниматься самолечением детей, чтобы не навредить им, и действовать только после консультации со специалистом.

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Врачи все чаще фиксируют постковидный синдром у детей
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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