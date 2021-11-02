Врач рассказала о влиянии постковида на когнитивное здоровье детей

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова заявила, что постковидный синдром может изменить состояние когнитивного здоровья у детей.

По словам специалиста, постковид проявляется у детей, которые переболели коронавирусом даже в легкой и бессимптомной форме. После COVID-19 "дети имеют очень длинный хвост последствий", отметила Намазова-Баранова.

Она рассказала, что 1,5 года назад врачи начали вести наблюдение за группой московских детей, перенёсших коронавирус в легкой форме или бессимптомно.

"Даже через 1-3 месяца после выздоровления у детей имелись изменения в состоянии здоровья, как соматического, так и когнитивного, то есть познавательного", — цитирует Намазову-Баранову РИА Новости.

Ранее врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева заявила, что одним из признаков постковидного синдрома может быть тяжёлое акне, которое проявляется в виде синяков.

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