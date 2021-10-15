Специалисты Министерства здравоохранения РФ утвердили 13-ую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
Представители региональных подразделений Минздрава уже получили новый вариант документа. Вскоре сотрудники медучреждений начнут применять утвержденные правила в клинической практике, пишет РИА Новости.
"Минздрав России выпустил обновленную версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Документ подготовлен ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных", — подчеркнули в профильном ведомстве.
Старая версия методических рекомендаций действовала меньше месяца. Её приняли 22 сентября. Тогда эксперты внесли ряд новых разделов, связанных с лабораторной и лучевой диагностикой заболевания.
Добавим, по всей России идёт интенсивный рост числа случаев коронавирусной инфекции. Накануне, 14 октября, был установлен новый рекорд — 31 299 заболевших COVID-19 за сутки.
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