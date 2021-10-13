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Какие грибы помогут выйти из депрессии, рассказали учёные Пенсильвании

Здоровье

То, что грибы помогают бороться с хандрой и предотвратить депрессию, заявили учёные Государственного медицинского колледжа Пенсильвании. По их словам, в продукте содержатся микроэлементы, которые улучшают настроение.

Какие грибы помогут выйти из депрессии, рассказали учёные Пенсильвании

Так, согласно исследованию, грибы могут быть отличным источником:

  • эрготионеина,
  • аминокислот,
  • антиоксидантов.

По словам учёных, эрготионеин человеческий организм самостоятельно не синтезирует, однако этот элемент снижает риск окислительного стресса и "притупляет" острые депрессивные состояния. Большое количество вещества содержится в белом грибе и шампиньонах.

"У потребителей грибов вероятность депрессии была ниже. Однако мы не наблюдали зависимости от дозы", — говорится в исследовании на портале ScienceDirect.

Кроме укрепления психического здоровья, грибы влияют и на развитие онкологических заболеваний. Употребление в пищу "лесного мяса" значительно снижает риск возникновения опухолей, в том числе и злокачественных, заявили учёные.

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Грибы против ковида
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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