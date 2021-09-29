В Подмосковье после жаркого лета выдался очень урожайный грибной сезон. В каждом уголке региона можно найти сыроежки, лисички, подосиновики, белые и другие грибы.
По словам миколога Михаила Вишневского, сейчас сложно вернуться домой из леса с пустыми руками. Биолог посоветовал тем людям, которые не разбираются в грибах, срезать только трубчатые виды.
"Ядовитых среди них в нашей полосе нет, поэтому ошибиться с выбором почти невозможно", — приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня" слова Вишнекского.
Собранный урожай грибов необходимо правильно заготовить. Для этого, по словам врача Тимура Асанова, необходимо придерживаться нескольких правил.
"Если нет возможности обработать урожай сразу, отложить работу можно всего на несколько часов", — говорит Асанов.
"Дело в том, что они, словно губка, впитывают в себя все токсины из почвы", — заявляет специалист.
Также Асанов объяснил, что необходимо делать в случае отравления грибами. В любом случае первым делом нужно вызвать скорую помощь, но существуют и другие способы
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