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Эксперты дали советы грибникам на осенний сезон

Общество

В Подмосковье после жаркого лета выдался очень урожайный грибной сезон. В каждом уголке региона можно найти сыроежки, лисички, подосиновики, белые и другие грибы.

Эксперты дали советы грибникам на осенний сезон

По словам миколога Михаила Вишневского, сейчас сложно вернуться домой из леса с пустыми руками. Биолог посоветовал тем людям, которые не разбираются в грибах, срезать только трубчатые виды.

"Ядовитых среди них в нашей полосе нет, поэтому ошибиться с выбором почти невозможно", — приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня" слова Вишнекского.

Как правильно готовить грибы

Собранный урожай грибов необходимо правильно заготовить. Для этого, по словам врача Тимура Асанова, необходимо придерживаться нескольких правил.

  • Нельзя откладывать обработку грибов, так как они быстро портятся.

"Если нет возможности обработать урожай сразу, отложить работу можно всего на несколько часов", — говорит Асанов.

  • Грибы обязательно необходимо отварить, даже перед жаркой.

"Дело в том, что они, словно губка, впитывают в себя все токсины из почвы", — заявляет специалист.

  • Грибы нужно есть не более двух раз в неделю.

Что делать при отравлении грибами

Также Асанов объяснил, что необходимо делать в случае отравления грибами. В любом случае первым делом нужно вызвать скорую помощь, но существуют и другие способы

  • В случае озноба человека с отравлением необходимо укрыть.
  • Давать больному большое количество жидкости. Лучше всего поможет минеральная вода комнатной температуры или препарат "Регидрон".
  • Кроме того, можно использовать энтеросорбенты вроде активированного угля, "Атоксила" и других аналогов.

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Грибы против ковида
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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