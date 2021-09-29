Эксперты дали советы грибникам на осенний сезон

В Подмосковье после жаркого лета выдался очень урожайный грибной сезон. В каждом уголке региона можно найти сыроежки, лисички, подосиновики, белые и другие грибы.

По словам миколога Михаила Вишневского, сейчас сложно вернуться домой из леса с пустыми руками. Биолог посоветовал тем людям, которые не разбираются в грибах, срезать только трубчатые виды.

"Ядовитых среди них в нашей полосе нет, поэтому ошибиться с выбором почти невозможно", — приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня" слова Вишнекского.

Как правильно готовить грибы

Собранный урожай грибов необходимо правильно заготовить. Для этого, по словам врача Тимура Асанова, необходимо придерживаться нескольких правил.

Нельзя откладывать обработку грибов, так как они быстро портятся.

"Если нет возможности обработать урожай сразу, отложить работу можно всего на несколько часов", — говорит Асанов.

Грибы обязательно необходимо отварить, даже перед жаркой.

"Дело в том, что они, словно губка, впитывают в себя все токсины из почвы", — заявляет специалист.

Грибы нужно есть не более двух раз в неделю.

Что делать при отравлении грибами

Также Асанов объяснил, что необходимо делать в случае отравления грибами. В любом случае первым делом нужно вызвать скорую помощь, но существуют и другие способы

В случае озноба человека с отравлением необходимо укрыть .

. Давать больному большое количество жидкости . Лучше всего поможет минеральная вода комнатной температуры или препарат "Регидрон".

. Лучше всего поможет минеральная вода комнатной температуры или препарат "Регидрон". Кроме того, можно использовать энтеросорбенты вроде активированного угля, "Атоксила" и других аналогов.

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