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Дорого, но того стоит: польза шафрана для здоровья

Здоровье

Шафран - одна из самых дорогих специй в мире. Цена определена тем, что его трудно собрать:

Дорого, но того стоит: польза шафрана для здоровья
  • фермеры собирают тонкие нити с каждого цветка вручную,
  • нагревают и отверждают нити, чтобы придать им аромат.

Однако, польза этой специи для здоровья покрывает дороговизну: шафран, обладающий сильным ароматом и уникальным цветом, настолько богат антиоксидантами, что может решить многие проблемы, начиная от плохого настроения до предотвращения окислительного стресса.

Польза для здоровья самой дорогой в мире специи

Шафран богат антиоксидантами

В шафране пять видов антиоксидантов.  Они помогают предотвратить окислительный стресс и повреждение свободными радикалами - два фактора, которые связаны с развитием многих заболеваний, например, таких, как рак и болезни сердца.

Шафран может помочь поднять настроение

Шафран может помочь улучшить настроение и стать естественным средством от депрессии:

  • прием 30 миллиграммов (мг) шафрана каждый день оказывает те же эффекты, что и прием отпускаемых по рецепту лекарств, таких как имипрамин и флуоксетин.

А экстракт шафрана может повышать уровень дофамина в мозге без изменения уровня других гормонов мозга, таких как серотонин.

Шафран может предотвратить расстройства нервной системы

Кроцин, содержащийся в шафране, сводит к минимуму воспаление и окислительные повреждения в головном мозге.

Специя может помочь при симптомах болезни Альцгеймера, поскольку обладает свойствами, улучшающими память, а также антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Шафран может способствовать снижению веса

Употребление шафрана может помочь добровольцам с ишемической болезнью сердца снизить индекс массы тела (ИМТ), общую массу жира и окружность талии.

Шафран может помочь уменьшить симптомы ПМС

У женщин в возрасте от 20 до 45 лет, которые принимали 30 мг шафрана каждый день, было меньше симптомов, чем у тех, кому давали плацебо.

У женщин, которые нюхали шафран в течение 20 минут, был более низкий уровень гормона стресса кортизола в организме, что тоже способствовало облегчению ПМС.

ВАЖНО:

Прием до 1,5 граммов шафрана в день, как правило, безопасен, а большее количества может быть токсичным.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что пять граммов шафрана-это однозначно токсичная доза.

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Самая дорогая специя в мире Шафран полезные свойства шафрана
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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