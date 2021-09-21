"Нигерийский" штамм COVID-19 обнаружили в Казахстане

Власти Казахстана сообщили о выявлении нового "нигерийского" штамма коронавируса на территории страны. Циркуляцию Eta-разновидности COVID-19 зафиксировали сразу в нескольких регионах.

По словам министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя, сотрудники ведомства продолжают следить за распространением разных штаммов коронавируса. Недавно в лабораториях провели генетический анализ с помощью метода секвенирования положительных образцов, полученных от 96 пациентов с COVID-19.

В 57 случаях был выявлен "индийский" штамм (Delta), в 24 — "британский" (Alpha), в 5 — "нигерийский" (Eta). Об этом глава минздрава написал в своём Facebook-аккаунте.

Он уточнил, что новый "нигерийский" штамм коронавируса сейчас циркулирует в четырёх субъектах Казахстана. В мире о его появлении впервые узнали в декабре 2020 года. По информации ВОЗ, сейчас Eta-разновидность присутствует в 77 государствах. К симптомам "нигерийского" штамма учёные относят:

Сильный кашель;

Потерю обоняния и вкуса;

Высокую температуру;

Более тяжёлое протекание болезни.

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