Власти Казахстана сообщили о выявлении нового "нигерийского" штамма коронавируса на территории страны. Циркуляцию Eta-разновидности COVID-19 зафиксировали сразу в нескольких регионах.
По словам министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя, сотрудники ведомства продолжают следить за распространением разных штаммов коронавируса. Недавно в лабораториях провели генетический анализ с помощью метода секвенирования положительных образцов, полученных от 96 пациентов с COVID-19.
Он уточнил, что новый "нигерийский" штамм коронавируса сейчас циркулирует в четырёх субъектах Казахстана. В мире о его появлении впервые узнали в декабре 2020 года. По информации ВОЗ, сейчас Eta-разновидность присутствует в 77 государствах. К симптомам "нигерийского" штамма учёные относят:
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