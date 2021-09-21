Противники прививок от COVID-19 вышли на массовую акцию протеста в Мельбурне

В эти минуты в центре австралийского Мельбурна проходит массовая акция протеста. Несколько сотен жителей, выступающих против вакцинации от коронавируса, требуют отменить ограничительные меры.

Участники акции начали кидать в полицейских сигнальные ракеты и бутылки с водой, передаёт SBS. Протестующие движутся от профсоюза строителей штата Виктория к зданию регионального парламента. На территории политической организации уже усилили патрулирование. Однако разгонять демонстрацию силовики пока не собираются.

Некоторые протестующие принесли плакаты с оскорбительными фразами. Многие из них кричат, что санитарно-эпидемиологические нормы должны остаться в прошлом.

Вакцинация, по мнению демонстрантов, не может быть обязательной.

Напомним, волна протестов началась в Австралии с 18 сентября, когда власти решили ввести жёсткие ограничения для работников строительной сферы. Их обязали в ближайшие дни пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы вернуться к выполнению своих обязанностей.

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