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В ФМБА разрабатывают вакцину для борьбы со всеми видами COVID-19

Здоровье

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на IV Форуме социальных инноваций регионов объявила, что учёные приступили к разработке универсальной вакцины против всех видов COVID-19.

В ФМБА разрабатывают вакцину для борьбы со всеми видами COVID-19

По её словам, новый медицинский препарат можно будет использовать для профилактики различных штаммов коронавирусной инфекции.

"Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на всю линию SARS-CoV", — приводит ТАСС комментарий Скворцовой.

Глава ФМБА подчеркнула, что для разработки препарата эксперты подбирают консервативные компоненты, которые не подлежат быстрым изменениям.

Ранее руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в России также создадут вакцину для одновременной защиты от COVID-19 и гриппа. По предварительной информации, конкретные итоги разработки однофазного медпрепарата планируется подвести в конце 2021 года.

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Эпидемиолог: Так ли безопасна российская вакцина?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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