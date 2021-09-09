В ФМБА разрабатывают вакцину для борьбы со всеми видами COVID-19

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на IV Форуме социальных инноваций регионов объявила, что учёные приступили к разработке универсальной вакцины против всех видов COVID-19.

По её словам, новый медицинский препарат можно будет использовать для профилактики различных штаммов коронавирусной инфекции.

"Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на всю линию SARS-CoV", — приводит ТАСС комментарий Скворцовой.

Глава ФМБА подчеркнула, что для разработки препарата эксперты подбирают консервативные компоненты, которые не подлежат быстрым изменениям.

Ранее руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в России также создадут вакцину для одновременной защиты от COVID-19 и гриппа. По предварительной информации, конкретные итоги разработки однофазного медпрепарата планируется подвести в конце 2021 года.

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