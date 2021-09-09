Мурашко заявил, что страны G20 признали "Спутник V" лучшей вакциной от COVID-19

Министры здравоохранения стран "Большой двадцатки" (G20) признали российскую вакцину "Спутник V" лучшей для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Михаил Мурашко.

Глава Минздрава РФ убеждён: специалисты создали по-настоящему ценный препарат, который способен спасать жизни пациентов. Сейчас его используют во многих мировых державах.

"За последние десятилетия, наверное, это первый прорыв медицинской науки, когда его знают во всём мире", — приводит комментарий Мурашко ТАСС.

Ранее руководитель Минздрава России обратился к главам стран, входящим в "Большую двадцатку". Он настоял на том, чтобы они взаимно признали вакцину против COVID-19. По его словам, это позволит вакцинированным людям свободно путешествовать.

Отметим, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского агентства лекарственных средств ещё не зарегистрировали российский "Спутник V". Руководитель МИД РФ Сергей Лавров намерен продолжить деловые переговоры по этому поводу.

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