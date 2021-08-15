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5 причин полюбить чай из ромашки

Здоровье

Ромашка - одна из древнейших лекарственных трав, известных человеку. Она имеет долгую историю использования в народной медицине в качестве средств от различных недугов. Например, ромашка когда-то использовалась древними целителями для лечения метеоризма, колик, истерии и перемежающейся лихорадки, а также головной боли, простуды, гриппа и желудочных расстройств.

5 причин полюбить чай из ромашки
  • По сей день она используется для приготовления успокаивающих травяных чаев или отваров.

Исследователи также обнаружили, что употребление ромашкового чая дает множество других преимуществ. Вот некоторые из них.

Ромашковый чай помогает уменьшить воспаление

Воспаление — это естественная часть иммунной реакции организма. Хроническое воспаление может быть вызвано необработанной инфекцией, травмой или аутоиммунным заболеванием.

Если у вас диагностировано хроническое воспаление, употребление ромашкового чая поможет, поскольку содержит большое количество противовоспалительных соединений, которые могут помочь отключить провоспалительные механизмы внутри вашего организма.

Ромашковый чай помогает предотвращать рак

Согласно исследованиям, апигенин в ромашке является эффективным противораковым средством. Было обнаружено, что апигенин останавливает рост и распространение различных видов рака человека, вызывая апоптоз и аутофагию, нарушая клеточный цикл и стимулируя иммунный ответ.

Ромашковый чай помогает снизить уровень сахара в крови

Согласно исследованию британских и японских исследователей, ромашка может помочь защитить от высокого уровня сахара в крови и диабетических осложнений благодаря действию двух соединений, а именно эскулетина и кверцетина.

Эскулетин может остановить повышение уровня сахара в крови, подавляя фермент под названием сахараза, который отвечает за расщепление сахарозы из пищи на глюкозу и фруктозу.

Кверцетин, содержащийся в ромашке, препятствует всасыванию глюкозы в кишечнике, стимулирует секрецию инсулина и повышает чувствительность клеток к инсулину. Вместе с другими соединениями ромашки, такими как умбеллиферон, эскулетин и лютеолин, кверцетин также предотвращает накопление сорбита, сахарного спирта, содержащегося в натуральных сладких продуктах, в эритроцитах.

 

ромашка, чай
 

 

Ромашковый чай помогает предотвратить остеопороз у пожилых женщин

Остеопороз — это заболевание, характеризующееся потерей плотности костной ткани. Женщины имеют более высокий риск развития остеопороза, чем мужчины, из-за гормональных изменений, которые происходят во время менопаузы.

Употребление ромашкового чая может помочь предотвратить резкую потерю костей, вызванную падением уровня эстрогена. Согласно исследованию греческих ученых, ромашка может стимулировать дифференцировку и минерализацию остеобластов даже без эстрогена. Это говорит о том, что употребление ромашкового чая может помочь защитить женщин в менопаузе от быстрой потери костной массы.

Ромашковый чай помогает уменьшить тревогу и депрессию и способствует спокойному сну

Одна из многих вещей, которыми известен ромашковый чай, — это его способность снижать беспокойство и способствовать расслаблению.

Исследования показали, что апигенин дает ромашке седативный эффект, связываясь с определенными рецепторами в головном мозге, чтобы замедлить деятельность центральной нервной системы. Это действие помогает людям чувствовать себя более расслабленными. Исследование американских исследователей также показало, что ромашка приносит пользу тревожным депрессивным людям.

Кроме того, доказано, что употребление ромашкового чая улучшает качество сна. Седативные свойства ромашки помогали пожилым пациентам лучше спать, если пить ромашковый чай за 45 минут до сна.

Ромашка-невероятно универсальная и мощная трава, которая обещает широкий спектр полезных свойств для здоровья. Попробуйте регулярно пить ромашковый чай и сами убедитесь в чудесном действии этого успокаивающего напитк

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ЧАЙ из РОМАШКИ навредит, если выпить с... Вот кому нельзя ромашковый чай!
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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