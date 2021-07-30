В Словении начали процесс против врачей-антипрививочников

В Словении врачебная палата этого государства начала дисциплинарный процесс в отношении двух врачей, которые разместили объявления против вакцинации от коронавируса на своих страницах в соцсетях.

Занимается этим дело комиссия по этике палаты. Уголовная ответственность врачам не грозит, однако их могут лишить лицензии, если сочтут действия этих медиков непрофессиональными и вредящими репутации медицинских работников. Врачей также могут исключить из профсоюза.

По данным на 29 июля, полный курс вакцинации завершили 46 процентов совершеннолетних жителей страны, сообщает ТАСС.

В середине июля еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа вышла на первое место на планете по числу введенных первых доз вакцины от коронавируса.

"Еще недавно никому бы и в голову не пришло, что такое возможно", - отмечал он. По словам Бретона, таким образом Европа обеспечила свою автономию в сфере вакцин и "возглавила мировое движение по вакцинации".