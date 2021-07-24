Садальский высмеял Малышеву за хорошие слова о коронавирусе

Станислав Садальский опубликовал кадры, на которых Елена Малышева доказывает, что опасность коронавирусной инфекции преувеличена.

В одной из своих программ Елена Малышева вызвала на сцену солиста группы "Иванушки" Андрея Григорьева-Аполлонова и попросила его зачитать "хорошее о коронавирусе".

Согласно убеждению Елены Васильевной, коронавирус имеет лёгкие симптомы и низкую смертность.

"Риск умереть от коронавируса ниже чем риск умереть от удара молнии. Без паники, товарищи!" — отметила теледоктор.

Эти заявления возмутили Стаса Садальского.

"Малышева и правда- слова антонимы. Малышева своими выступлениями за последнее десятилетие настолько скомпрометировала своё когда-то доброе имя, что даже когда иногда случайно говорит разумные вещи, то воспринимается это как какой-то "сбой в матрице", — выразил своё мнение артист.

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