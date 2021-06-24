Среди россиян получило распространение убеждение о том, что вакцинация от COVID-19 может негативно отразиться на репродуктивной функции мужчин.
Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг этот миф.
По словам специалиста, препараты от коронавируса не представляют никакой опасности для здоровья и не влияют на репродуктивные функции мужчин и женщин.
"Нашли добровольцев и выявили, что сперма у них как была активной до прививки, так и осталась после", — пояснил Мясников в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
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