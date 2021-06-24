EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Японии обнаружили 3000-летние останки человека, съеденного акулой
В Иране новый президент, но всё по-старому?
Мария Максакова рассказала о контакте с "домовым"
72-летний Валерий Леонтьев прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем
Что мешает богатеям XXI века заниматься меценатством
Средняя продолжительность жизни в Китае выросла в два раза
Россиян призвали ограничить покупки "бесполезных поп-итов"
В минобороны рассказали о разработке жвачки от коронавируса
Политолог оценил идею проведения саммита Россия - ЕС

Мясников раскрыл влияние вакцины от COVID-19 мужское здоровье

Здоровье » Здоровье и профилактика

Среди россиян получило распространение убеждение о том, что вакцинация от COVID-19 может негативно отразиться на репродуктивной функции мужчин.

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг этот миф.

По словам специалиста, препараты от коронавируса не представляют никакой опасности для здоровья и не влияют на репродуктивные функции мужчин и женщин.

"Нашли добровольцев и выявили, что сперма у них как была активной до прививки, так и осталась после", — пояснил Мясников в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Что не так со «Спутником»? Противоречивые данные о российской вакцине от коронавируса
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Мясников раскрыл влияние вакцины от COVID-19 мужское здоровье
17-летний итальянец будет судиться с родителями из-за прививки от COVID-19
От импотенции и повышенного давления спасёт лук
США не будут сразу валить все кибератаки на Россию, с нами сначала поговорят
За кулисами шоу-биза: Сергей Соколкин рассказал, как учился делать глупое
СССР безусловный победитель над фашистской Германией, но этот образ сейчас размыт
Украинцев разоряют, чтобы продать землю западным господам
Андрей Ктитарев: авторы хитов мечтают о работе
В Японии обнаружили 3000-летние останки человека, съеденного акулой
В Иране новый президент, но всё по-старому?
Популярное
Мир. Новости мира
Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон

Новости об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море: по мнению Бориса Джонсона, HMS Defender находился в международных водах.

Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Российский шоу-бизнес
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Политика. Новости и аналитика
Прилепина выгнали со съезда КПРФ
Мир. Новости мира
"Эти люди ушли": Украина нащупала "переломный момент" в Минском процессе
Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Смех не без причины: как в Польше покритиковали ЕС и оказались во многом правы
Военные новости
Экс-начштаба заявил о нерешительности Черноморского флота в инциденте с эсминцем
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Мир. Новости мира
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников