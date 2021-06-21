В Морозовской больнице Москвы было зафиксировано первое в России заболевание EVALI, известное как "болезнь вейперов". С таким диагнозом был госпитализировано 17-летний подросток.
На протяжении двух недель до госпитализации пациент почувствовал одышку, у него появился кашель, температура. За 2-3 недели юноша похудел на 10 кг. Врачи выявили поражению лёгких, после чего подростка подключили к аппарату ИВЛ, сообщает "Мосгорздрав".
Юноша последние 1,5 месяца активно употреблял вейпы. При помощи терапии в больнице пациенту удалось восстановить лёгкие, он пошел на поправку, начал самостоятельно питаться. На сегодняшний день парень находится дома.
Впервые болезнь была описана в 2019 году в США. За два года было зафиксировано 2 758 случаев, 64 пациента скончались. Название EVALI - аббревиатура от "e-cigarette or vaping product use-associated lung injury" ("повреждение лёгких, связанное с употреблением электронных сигарет").
Симптомы заболевания - затруднённое дыхание, обильное потоотделение ночью, низкий уровень кислорода в крови, затемнения на рентгене лёгких.
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