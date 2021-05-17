Икра и сыр повышают артериальное давление

Некоторые продукты провоцируют гипертонию, поэтому людям, склонным к повышенному артериальному давлению, нужно тщательно следить за своим питанием, сообщил в интервью изданию Nation News врач-кардиолог АО "Медицина" Денис Соколов.

Нормальным артериальным давлением считается 120 на 80 мм рт. ст.

Но врачи отмечают, что данная норма может быть разной для представителей разных возрастных групп и людей с теми или иными хроническими заболеваниями. С возрастом давление повышается, но точные показатели зависят от телосложения человека.

Чаще всего повышенным АД страдают люди с лишним весом.

"Если АД превышает 140 на 90 мм рт. ст., то медику следует выявить причины проблемы и принять меры для коррекции. Например, для нормализации давления врач может порекомендовать пациенту сократить потребление определённых продуктов питания", — отметил Соколов.

Повышенное давление могут спровоцировать солёная пища, содержащие кофеин продукты. Бывает, что АД повышают икра или сыр.

Также показатели давления зависят от нервных и физических нагрузок, резкой отмены тех или иных препаратов и многих других факторов.

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