Россиян предупредили об опасности шашлыка для здоровья сердца

Несбалансированное питание может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила в интервью Nation News врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Продукты оказывают огромное влияние на работу всех систем организма. Чрезмерное увлечение шашлыком, например, приводит к закупорке сосудов. Кроме того, от принимаемой пищи зависит состав крови.

Так, слишком частое употребление красного мяса приводит к тому, что сосуды становятся менее эластичными, повышается риск развития тромбоза, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует отказаться от этого продукта.

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