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Учёные объяснили, почему не все люди любят кофе

Здоровье » Здоровье и профилактика

Как оказалось, любители кофе подсознательно отдают предпочтение тому или иному виду бодрящего напитка и даже его количеству.

Учёные объяснили, почему не все люди любят кофе

Австралийские исследователи проанализировали привычки употребления кофе без малого 400 тыс. людей европейского происхождения в возрасте от 39 до 73 лет. Результаты исследования навели учёных на мысль, что любовь или нелюбовь к кофе кроется не только в личных вкусовых пристрастиях. Данные опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition.

"Участники с эссенциальной гипертензией, стенокардией или сердечной аритмией были более склонны пить меньше кофе с кофеином и быть непривычными или пьющими кофе без кофеина по сравнению с теми, кто не сообщал о связанных симптомах", — говорится в работе.

Исходя из полученные данных, учёные предположили, что на отношение к кофе влияет генетика. Те, у кого нет наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, пьют кофе чаще, больше и с удовольствием. А у кого не всё в порядке с наследственностью, стараются инстинктивно его избегать или выбирают кофе без кофеина.

"Люди склонны естественным образом регулировать потребление кофе на основе уровня кровяного давления и частоты сердечных сокращений", — считают исследователи.

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