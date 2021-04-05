Pfizer опровергает грядущую "недостачу" поставок во Францию в мае

Фармацевтическая компания Pfizer из США опровергла данные о задержках майских поставок своей вакцины во Франции. А это, как уверяют в организации, 7,3 миллионов доз препарата.

"Поставки в мае согласованы с французским правительством", — передает радиостанция France Info. Ранее ряд СМИ опубликовали данные о том, что будет поставлено на 2 млн доз меньше, чем 10,6 млн, но Pfizer компенсирует это в июне.

Здесь первоисточником выступила газета Les Echos. Как утверждает ТАСС, сейчас материал недоступен на сайте газеты.

Ранее эксперты в Австрии заявили о лидирующем количестве смертей, произошедших после вакцинации именно Pfizer — скончались 52 человека.

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