Новые данные из Австрии о побочных эффектах вакцин, применяемых в стране. Как оказалось, по общему числу выявленных случаев "лидирует" AstraZeneca, но вакцина Pfizer оказалась более "опасной".
Итак, данные от Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения по суммарному числу проблемных случаев после вакцинации:
Данные приведены за период с 27 декабря 2020 года по 26 марта 2021 года. Однако, как сообщают в ведомстве, была подсчитала и другая цифра: число смертей, которые потенциально могли быть вызваны вакцинацией. И здесь картина оказалась совершенно иной:
Эксперты подчёркивают: пока нельзя говорить о том, что именно вакцины стали причиной данных смертей. Достоверной связи пока выявить не удалось. Однако известно, что в основном проблемы возникают у пожилых людей.
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