Жительница Нидерландов умерла после прививки вакциной AstraZeneca

Жительница Нидерландов умерла от эмболии лёгких. Заболевание развилось после того, как ей сделали прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca.

Тромбоз и низкое количество тромбоцитов обнаружили у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет. Симптомы были зафиксированы спустя 7-10 дней после вакцинации препаратом AstraZeneca.

"Ситуация в Нидерландах сопоставима с ситуацией в остальной Европе. Как и в других странах, речь идет о тяжёлых формах тромбоза в комбинации с резким снижением количества тромбоцитов в крови", — отметили в голландском исследовательском центре Lareb.

По этой причине в некоторых странах Евросоюза было принято решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca.

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