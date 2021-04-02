Жительница Нидерландов умерла от эмболии лёгких. Заболевание развилось после того, как ей сделали прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca.
Тромбоз и низкое количество тромбоцитов обнаружили у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет. Симптомы были зафиксированы спустя 7-10 дней после вакцинации препаратом AstraZeneca.
"Ситуация в Нидерландах сопоставима с ситуацией в остальной Европе.
Как и в других странах, речь идет о тяжёлых формах тромбоза в комбинации с резким снижением количества тромбоцитов в крови", — отметили в голландском исследовательском центре Lareb.
По этой причине в некоторых странах Евросоюза было принято решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca.
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