Люди в возрасте более 65 лет имеют повышенный риск повторного заболевания коронавирусом, даже если "успешно" переболели.
По данным научного журнала Lancet, обычно у переболевших людей уровень защиты от "ковида" достигает 80,5%, но у пожилых он опускается до 47,1%, то есть почти вдвое. Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о возможности заражения новыми штаммами коронавируса, невзирая на имеющиеся антитела.
Также ранее "Правда.Ру" рассказала, что людей, которые борются с коронавирусом, предложили сделать дополнительной категорией льготников.
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