В России предложено создать новую льготную категорию граждан. Это ликвидаторы пандемии коронавируса.
Инициатива исходит от первого зампреда Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова. Помимо врачей, работавших в "красных зонах", здесь выделяют ученых, волонтеров, работников специальных служб, передает РИА "Новости".
По аналогии с ликвидаторами аварии на ЧАЭС, им предложено разрешить дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и ряд других гарантий. Помимо этого, всех их предложено наградить отличительным знаком.
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